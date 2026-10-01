ON Semiconductor Aktie

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WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

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Lohnender ON Semiconductor-Einstieg? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ON Semiconductor von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in ON Semiconductor-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das ON Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ON Semiconductor-Anteile bei 92,95 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 107,585 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2026 8 270,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,87 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,30 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich zuletzt auf 29,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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