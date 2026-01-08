Open Text Aktie

WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

Open Text-Investmentbeispiel 08.01.2026 16:05:43

NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Open Text von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Open Text-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Open Text-Papier via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40,10 CAD. Hätte ein Anleger 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Open Text-Aktie investiert, befänden sich nun 24,938 Open Text-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.01.2026 gerechnet (44,66 CAD), wäre das Investment nun 1 113,72 CAD wert. Damit wäre die Investition um 11,37 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Open Text einen Börsenwert von 11,20 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Open Text Corp.

