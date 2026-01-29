NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Open Text-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Open Text gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit der Open Text-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 34,27 CAD. Hätte ein Anleger 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Open Text-Aktie investiert, befänden sich nun 29,180 Open Text-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 082,58 CAD, da sich der Wert einer Open Text-Aktie am 28.01.2026 auf 37,10 CAD belief. Das entspricht einem Anstieg um 8,26 Prozent.

Zuletzt verbuchte Open Text einen Börsenwert von 9,70 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at