NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel hätte eine Investition in Open Text von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit der Open Text-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 37,00 CAD. Bei einem Open Text-Investment von 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 270,270 Open Text-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 516,22 CAD, da sich der Wert einer Open Text-Aktie am 20.05.2026 auf 31,51 CAD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,84 Prozent.

Der Open Text-Wert an der Börse wurde auf 7,61 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at