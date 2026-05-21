Open Text Aktie

Open Text für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

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Profitables Open Text-Investment? 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel hätte eine Investition in Open Text von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Open Text-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit der Open Text-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 37,00 CAD. Bei einem Open Text-Investment von 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 270,270 Open Text-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 516,22 CAD, da sich der Wert einer Open Text-Aktie am 20.05.2026 auf 31,51 CAD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,84 Prozent.

Der Open Text-Wert an der Börse wurde auf 7,61 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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