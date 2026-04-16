Open Text Aktie

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WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

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Performance im Blick 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel hätte eine Investition in Open Text von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Open Text-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Open Text-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Open Text-Anteile bei 62,33 CAD. Hätte ein Anleger 100 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Open Text-Aktie investiert, befänden sich nun 1,604 Open Text-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 50,95 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Anteils am 15.04.2026 auf 31,76 CAD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,05 Prozent verringert.

Open Text erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,66 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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