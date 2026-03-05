Open Text Aktie

Open Text für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Open Text-Investition im Blick 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel hätte eine Investition in Open Text von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Open Text eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Open Text-Papier via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37,31 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,680 Open Text-Papiere. Die gehaltenen Open Text-Anteile wären am 04.03.2026 91,66 CAD wert, da der Schlussstand 34,20 CAD betrug. Das entspricht einem Minus von 8,34 Prozent.

Open Text markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,48 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Open Text Corp.

mehr Nachrichten