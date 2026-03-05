NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel hätte eine Investition in Open Text von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Open Text eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Open Text-Papier via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37,31 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,680 Open Text-Papiere. Die gehaltenen Open Text-Anteile wären am 04.03.2026 91,66 CAD wert, da der Schlussstand 34,20 CAD betrug. Das entspricht einem Minus von 8,34 Prozent.

Open Text markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,48 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at