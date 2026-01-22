NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Open Text-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Open Text-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Open Text-Papier via Börse TSX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Open Text-Anteile bei 59,59 CAD. Bei einem Investment von 100 CAD in die Open Text-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,678 Open Text-Aktien. Die gehaltenen Open Text-Aktien wären am 21.01.2026 66,45 CAD wert, da der Schlussstand 39,60 CAD betrug. Damit hätte sich das Investment um 33,55 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Open Text eine Börsenbewertung in Höhe von 10,79 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at