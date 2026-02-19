NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Open Text von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Open Text eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Open Text-Aktie via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58,92 CAD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,972 Open Text-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 574,51 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Anteils am 18.02.2026 auf 33,85 CAD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42,55 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Open Text bezifferte sich zuletzt auf 8,29 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at