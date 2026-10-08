NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Open Text-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Open Text-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Open Text-Papier an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 42,93 CAD wert. Bei einer 1 000-CAD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,296 Open Text-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (33,00 CAD), wäre das Investment nun 768,78 CAD wert. Das entspricht einem Minus von 23,12 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Open Text eine Börsenbewertung in Höhe von 7,81 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at