NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Open Text-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Open Text-Aktien verlieren können.

Das Open Text-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Open Text-Anteile bei 55,98 CAD. Bei einem 100-CAD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,786 Open Text-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Open Text-Aktie auf 36,38 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,99 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 35,01 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Open Text einen Börsenwert von 8,51 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at