NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Open Text-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Open Text-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Open Text-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Open Text-Papier bei 60,45 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 165,426 Open Text-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 30,28 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 009,10 CAD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,91 Prozent abgenommen.

Open Text markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,52 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at