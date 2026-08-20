NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Open Text-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Open Text eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 20.08.2025 wurden Open Text-Anteile via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 44,43 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,251 Open Text-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 33,87 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,23 CAD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,77 Prozent abgenommen.

Open Text wurde am Markt mit 8,12 Mrd. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at