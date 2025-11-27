Open Text Aktie

Open Text für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Open Text-Investmentbeispiel 27.11.2025 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Open Text von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Open Text-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Open Text-Anteile via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58,19 CAD wert. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 171,851 Open Text-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,43 CAD gerechnet, wäre die Investition nun 8 150,89 CAD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -18,49 Prozent.

Der Open Text-Wert an der Börse wurde auf 12,01 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Open Text Corp.mehr Nachrichten