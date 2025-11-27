NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Open Text von vor 5 Jahren bedeutet

Open Text Aktie
Vor 5 Jahren wurden Open Text-Anteile via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58,19 CAD wert. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 171,851 Open Text-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,43 CAD gerechnet, wäre die Investition nun 8 150,89 CAD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -18,49 Prozent.
Der Open Text-Wert an der Börse wurde auf 12,01 Mrd. CAD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
