NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Open Text-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Open Text-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse TSX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 37,63 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die Open Text-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,657 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.06.2026 auf 29,72 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,98 CAD wert. Das kommt einer Abnahme um 21,02 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Open Text belief sich zuletzt auf 7,49 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at