NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Open Text-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Open Text-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Open Text-Papier an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Open Text-Anteile bei 53,13 CAD. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in die Open Text-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,822 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 635,80 CAD, da sich der Wert einer Open Text-Aktie am 26.08.2026 auf 33,78 CAD belief. Das entspricht einem Schwund von 36,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Open Text bezifferte sich zuletzt auf 8,14 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at