NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Open Text-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Open Text-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Open Text-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61,48 CAD. Bei einem Investment von 10 000 CAD in das Open Text-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 162,655 Open Text-Anteilen. Die gehaltenen Open Text-Papiere wären am 18.03.2026 5 123,62 CAD wert, da der Schlussstand 31,50 CAD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 48,76 Prozent verringert.

Open Text wurde am Markt mit 7,93 Mrd. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at