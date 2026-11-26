Anleger, die vor Jahren in Open Text-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Open Text-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,86 CAD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CAD in die Open Text-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 161,655 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 5 447,79 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,70 CAD belief. Damit hätte sich die Investition um 45,52 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Open Text eine Marktkapitalisierung von 8,10 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at