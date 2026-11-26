Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Performance unter der Lupe
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Open Text-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Open Text-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,86 CAD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CAD in die Open Text-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 161,655 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 5 447,79 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,70 CAD belief. Damit hätte sich die Investition um 45,52 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Open Text eine Marktkapitalisierung von 8,10 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Open Text Corp.
Analysen zu Open Text Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Open Text Corp.
|21,77
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.