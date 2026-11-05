Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Open Text-Investment
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Open Text von vor 10 Jahren angefallen
Open Text-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 40,70 CAD. Bei einem Investment von 10 000 CAD in die Open Text-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 245,700 Open Text-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 37,09 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 113,02 CAD wert. Aus 10 000 CAD wurden somit 9 113,02 CAD, was einer negativen Performance von 8,87 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Open Text betrug jüngst 8,73 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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