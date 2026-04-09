Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Open Text Aktie

Open Text für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

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Frühe Investition 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Open Text von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Open Text-Aktien verlieren können.

Open Text-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Open Text-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 51,55 CAD. Hätte ein Anleger 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Open Text-Aktie investiert, befänden sich nun 193,986 Open Text-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 786,61 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Anteils am 08.04.2026 auf 29,83 CAD belief. Damit wäre die Investition um 42,13 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Open Text eine Marktkapitalisierung von 7,73 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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