NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Oracle-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Oracle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Oracle-Aktie an diesem Tag 41,07 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Oracle-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 243,487 Oracle-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 29 554,42 USD, da sich der Wert eines Oracle-Papiers am 20.07.2026 auf 121,38 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 195,54 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 363,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at