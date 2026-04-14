NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Oracle-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 95,71 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Oracle-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,045 Oracle-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 162,60 USD, da sich der Wert einer Oracle-Aktie am 13.04.2026 auf 155,62 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,60 Prozent angewachsen.

Oracle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 398,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at