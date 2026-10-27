NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Oracle-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Oracle-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Oracle-Anteile betrug an diesem Tag 100,99 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,902 Oracle-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 126,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 248,24 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,82 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Oracle zuletzt 380,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at