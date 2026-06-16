Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Investmentbeispiel
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16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 16.06.2021 wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Oracle-Papier an diesem Tag bei 77,08 USD. Bei einem Oracle-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,297 Oracle-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 15.06.2026 249,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 192,64 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 149,92 Prozent.
Der Börsenwert von Oracle belief sich jüngst auf 529,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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