Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Rentables Oracle-Investment?
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 15.09.2016 wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40,86 USD. Bei einem Oracle-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,474 Oracle-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 543,56 USD, da sich der Wert eines Oracle-Papiers am 14.09.2026 auf 144,79 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 254,36 Prozent zugenommen.
Oracle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 455,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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