Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Lukratives Oracle-Investment?
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Oracle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Oracle-Papier an diesem Tag 87,28 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Oracle-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,457 Oracle-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 834,78 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 13.02.2026 auf 160,14 USD belief. Mit einer Performance von +83,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Oracle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 459,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
