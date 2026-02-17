NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Oracle-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Oracle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Oracle-Papier an diesem Tag 87,28 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Oracle-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,457 Oracle-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 834,78 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 13.02.2026 auf 160,14 USD belief. Mit einer Performance von +83,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Oracle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 459,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at