NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Oracle-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Oracle-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 35,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27,917 Oracle-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 376,61 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 05.01.2026 auf 192,59 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 437,66 Prozent.

Am Markt war Oracle jüngst 561,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at