Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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Oracle-Performance im Blick 08.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Oracle-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Oracle-Anteile an diesem Tag 89,47 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Oracle-Aktie investiert hat, hat nun 1,118 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (158,78 USD), wäre das Investment nun 177,47 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,47 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 457,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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