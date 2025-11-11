NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Oracle-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Oracle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,561 Oracle-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 616,88 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 10.11.2025 auf 240,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 516,88 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 684,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at