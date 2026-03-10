Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Rentabler Oracle-Einstieg?
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Oracle-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 148,79 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,721 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Oracle-Papiers auf 151,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 018,62 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 018,62 USD entspricht einer Performance von +1,86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 435,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
