NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Oracle-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 05.05.2025 wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Oracle-Aktie betrug an diesem Tag 149,29 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,670 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Oracle-Aktie auf 180,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,76 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Oracle belief sich zuletzt auf 494,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at