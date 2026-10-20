NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Oracle-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Oracle-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Oracle-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 277,18 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,361 Oracle-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 46,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 129,59 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,25 Prozent verringert.

Der Marktwert von Oracle betrug jüngst 387,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at