Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Oracle-Anteilseigner über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Oracle am 18.11.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 2,00 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 17,65 Prozent. Alles in allem zahlt Oracle 5,79 Mrd. USD an Aktionäre. Damit wurde die Oracle-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 22,01 Prozent erhöht.

Entwicklung der Oracle-Dividendenrendite

Via New York beendete der Oracle-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 113,89 USD. Die Dividendenrendite für das Jahr 2026 beträgt 0,89 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 1,03 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Oracle-Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Kurs von Oracle via New York 49,50 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -49,11 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Oracle- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Senkung der Dividende auf 1,97 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,73 Prozent ansteigen.

Grunddaten der Oracle-Aktie

Oracle ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 347,984 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Oracle besitzt aktuell ein KGV von 38,74. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Oracle auf 67,357 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 5,83 USD aus.

Redaktion finanzen.at