NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in OraSure Technologies gewesen.

Am 10.04.2025 wurde die OraSure Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,94 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die OraSure Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 340,136 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 040,82 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 09.04.2026 auf 3,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,08 Prozent vermehrt.

Insgesamt war OraSure Technologies zuletzt 213,67 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at