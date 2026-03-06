NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 10 Jahren gekostet

Am 06.03.2016 wurde die OraSure Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 436,782 OraSure Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.03.2026 auf 2,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 288,79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 57,11 Prozent verkleinert.

OraSure Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 215,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at