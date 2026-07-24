NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in OraSure Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die OraSure Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren OraSure Technologies-Anteile 6,46 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die OraSure Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 154,799 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 623,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37,62 Prozent eingebüßt.

Alle OraSure Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 260,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at