OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Lohnender OraSure Technologies-Einstieg?
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24.07.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 10 Jahren gekostet
Die OraSure Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren OraSure Technologies-Anteile 6,46 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die OraSure Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 154,799 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 623,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37,62 Prozent eingebüßt.
Alle OraSure Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 260,80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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