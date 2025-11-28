NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die OraSure Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der OraSure Technologies-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die OraSure Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 208,333 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 495,83 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Anteils am 26.11.2025 auf 2,38 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 50,42 Prozent vermindert.

OraSure Technologies wurde am Markt mit 170,74 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

