NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in OraSure Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,41 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die OraSure Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 29,326 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der OraSure Technologies-Aktie auf 3,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,62 USD wert. Mit einer Performance von -9,38 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 213,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at