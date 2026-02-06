OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Performance im Blick
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OraSure Technologies-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit OraSure Technologies-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 165,017 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 450,50 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 54,95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 196,33 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu OraSure Technologies Inc.
Analysen zu OraSure Technologies Inc.
