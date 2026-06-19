OraSure Technologies Aktie

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WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089

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OraSure Technologies-Investition im Blick 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OraSure Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in OraSure Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 19.06.2021 wurde das OraSure Technologies-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,36 USD. Bei einem OraSure Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 068,376 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der OraSure Technologies-Aktie auf 4,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 540,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,59 Prozent.

OraSure Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 308,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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