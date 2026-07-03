NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OraSure Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen OraSure Technologies-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die OraSure Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 324,675 OraSure Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.07.2026 1 412,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,35 USD belief. Damit wäre die Investition 41,23 Prozent mehr wert.

OraSure Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 297,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at