OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|OraSure Technologies-Performance im Blick
|
29.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 10 Jahren bedeutet
OraSure Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,51 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die OraSure Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 1 331,558 OraSure Technologies-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 632,49 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 28.05.2026 auf 4,23 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,68 Prozent verringert.
Alle OraSure Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 273,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!