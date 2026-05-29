NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

OraSure Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,51 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die OraSure Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 1 331,558 OraSure Technologies-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 632,49 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 28.05.2026 auf 4,23 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,68 Prozent verringert.

Alle OraSure Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 273,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at