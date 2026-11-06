OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Performance im Blick
|
06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das OraSure Technologies-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das OraSure Technologies-Papier letztlich bei 9,67 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die OraSure Technologies-Aktie investierten, hätten nun 103,413 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 348,50 USD, da sich der Wert einer OraSure Technologies-Aktie am 05.11.2026 auf 3,37 USD belief. Das entspricht einem Minus von 65,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies bezifferte sich zuletzt auf 255,85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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