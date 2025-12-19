NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in OraSure Technologies-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die OraSure Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 263,852 OraSure Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der OraSure Technologies-Aktie auf 2,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 646,44 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 35,36 Prozent verringert.

Der Börsenwert von OraSure Technologies belief sich jüngst auf 176,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

