NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden OraSure Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,89 USD wert. Bei einem OraSure Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 570,694 OraSure Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.02.2026 gerechnet (2,80 USD), wäre die Investition nun 7 197,94 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,02 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für OraSure Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 202,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at