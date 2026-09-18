OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|OraSure Technologies-Anlage im Blick
|
18.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der OraSure Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das OraSure Technologies-Papier 8,65 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 11,561 OraSure Technologies-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 40,35 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 17.09.2026 auf 3,49 USD belief. Mit einer Performance von -59,65 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 239,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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