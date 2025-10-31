NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen OraSure Technologies-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die OraSure Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der OraSure Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 4,36 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 22,936 OraSure Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2025 auf 2,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,93 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 61,93 USD, was einer negativen Performance von 38,07 Prozent entspricht.

Der Marktwert von OraSure Technologies betrug jüngst 196,91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at