OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Rentables OraSure Technologies-Investment?
|
20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine OraSure Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,14 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 162,866 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 2,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 473,94 USD wert. Damit wäre die Investition 52,61 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für OraSure Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 200,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OraSure Technologies Inc.
Analysen zu OraSure Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OraSure Technologies Inc.
|2,54
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.