NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine OraSure Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in OraSure Technologies-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,14 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 162,866 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 2,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 473,94 USD wert. Damit wäre die Investition 52,61 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für OraSure Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 200,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at