NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OraSure Technologies von vor 5 Jahren angefallen
Die OraSure Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 15,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,566 OraSure Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,79 USD gerechnet, wäre die Investition nun 18,32 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 18,32 USD, was einer negativen Performance von 81,68 Prozent entspricht.
Der OraSure Technologies-Wert an der Börse wurde auf 193,15 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
