OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Lohnende OraSure Technologies-Anlage?
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14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OraSure Technologies von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit OraSure Technologies-Anteilen statt. Der Schlusskurs der OraSure Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,87 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die OraSure Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 91,996 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 369,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,02 Prozent verringert.
OraSure Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 259,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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