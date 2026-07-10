OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Lohnende OSI Systems-Anlage?
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10.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem OSI Systems-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 57,69 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das OSI Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,334 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 755,42 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 09.07.2026 auf 216,65 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 275,54 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von OSI Systems belief sich jüngst auf 3,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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